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Директора оборонного завода в Смоленске проверяют из-за миллионных потерь

Экономика » Производство » ВПК

Акционеры ОАО "Смоленский завод радиодеталей" предполагают, что директор предприятия Анатолий Шепелев, которого сейчас проверяет УМВД России по Смоленской области, мог своими некомпетентными действиями нанести ущерб на 200 млн рублей.

"Смоленский завод радиодеталей", производящий коммутационную продукцию (тумблеры, переключатели и пр.) в рамках гособоронзаказа, входит в состав государственной корпорации "Ростех".

В 2016-2017 годах по заявлению акционеров - ООО "Научно-производственное объединение "НИИРК" - завод проверяли смоленские правоохранители, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. Но недавно прокуратура Промышленного района Смоленска усмотрела в работе проверяющих нарушения и потребовала их устранить. Кроме того, следственное ведомство направило представление о проведении новой проверки и возбуждении уголовного дела в отношении Шепелева.

В декабре 2017 года управление ФНС по Смоленской области провело выездную проверку директора завода и выявило, что в одном только 2014 году он не уплатил 6,3 млн рублей налога на доходы физлиц. Шепелева оштрафовали на 157,4 тыс. рублей и начислили пеню за просрочку в 1,54 млн рублей, после чего он погасил задолженность.

У акционеров предприятия к нему претензии иного рода: по их данным, директор допустил многочисленные финансовые злоупотребления - например, выдал третьим лицам кредиты на сумму 48 млн рублей, не заручившись одобрением совета директоров, а потом не представил никаких данных о возврате этих заемных средств, реализовывал имущество без согласования с акционерами.

В числе прочих претензий - реализация продукции "Смоленского завода радиодеталей" через компанию-посредника с 10-процентной скидкой от утвержденной оптовой цены. Как пояснил "Правде.Ру" источник в ООО НПО "НИИРК", цены на продукцию предприятия согласовываются военным представительством министерства обороны, которое в специальном заключении указывает себестоимость каждой единицы продукции. В данном случае после скидки цена продукции смоленского завода оказалась ниже себестоимости.

"Таким образом, в целом ущерб предприятию от деятельности г-на Шепелева на должности директора составляет, по нашему мнению, порядка 200 млн рублей", - подытожил представитель акционера.

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