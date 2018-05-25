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Источник Правда.Ру

​#MeToo добрался и до крипты

Экономика » Криптовалюты

Руководство венчурной компании IDG Capital уволило одного из своих лучших инвестиционных топ-менеджеров Тян Дзуо (Jiang Zuo), который отвечал за крипто-инвестиции, уволили из-за обвинений в харассменте.

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В социальных сетях распространились утверждения, что он делал сексуальные предложения по отношению к женщинам в ходе своей работы.

Он руководил важными инвестиционными проектами, которые включали, например, крупнейшую майнинговую компанию Bitmain или один из главных Ethereum-кошельков imToken. IDG Capital — одна из самых влиятельных венчурных компаний мира.

Активы под управлением компании на данный момент составляют $20 миллиардов. Компания уволила Тян Дзуо во вторник после проведения внутреннего расследования заявлений о преследовании.

"Его действия и слова были противоречат ценностям, которые представляет IDG», заявила в четверг спикер компании Tian Tian. Тян Дзуо не ответил на многочисленные запросы, отправленные на его е-мейл, а звонки на его мобильный телефон остались без ответа.

Тян Дзуо в настоящее время является одним из самых авторитетных представителей отрасли, которые публично обвинены в сексуальных домогательства в Китае. В то время как движение #MeToo обвиняет влиятельных людей из Голливуда и Силиконовой долины, случаи в китайской индустрии остаются незначительными и малозаметными - отчасти из-за цензуры.

Но дело Тян Дзуо, появившееся в результате серии сообщений, просочившихся в самую популярную социальную сеть в стране, вызвало большой резонанс. IDG заявила, что изучила скриншоты предполагаемых онлайн-предложений, которые были опубликованы на его собственных страницах WeChat - пространстве, предназначенном для людей, чтобы размещать контент, который они хотят видеть в контактах.

Bloomberg не подтвердил точность перевода. В то время как Китай долгое время утаивал эндемическую дискриминацию по половым признакам от внимания общественности, движение #MeToo начало создавать резонанс даже там.

Студенческие активисты в прошлом году пытались затронуть вопросы преследования по всей стране. Само техническое пространство изобилует примерами дискриминации на рабочем месте: некоторые из его крупнейших компаний публикуют объявления о работе, которые используют женщин в качестве приманки, чтобы заманить работников-мужчин, например.

IDG "улучшит свою систему управления и повысит этику сотрудников, чтобы предотвратить подобные события", - говорится в заявлении компании. Помните, в инвестициях в первую очередь нужно слушать голову, а только потом другие органы.

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