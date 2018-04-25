AWS представила шаблоны для создания собственных приложений

Amazon Web Services (AWS) представила шаблоны для создания собственных децентрализованных приложений на базе Эфириума и Hyperledger Fabric, которые обеспечивают быстрый и простой способ развертывания безопасных сетей блокчейна с открытым исходным кодом.

Технология блокчейна позволяет создавать приложения, в которых несколько сторон могут записывать транзакции без посредничества центрального органа, обеспечивающего безопасность транзакций и их проверку.

Транзакции неизменяемы и верифицируются независимо. Шаблоны AWS позволяют пользователям развертывать модели Эфириума и Hyperledger с сертифицированными шаблонами AWS CloudFormation.

Пользователи могут сосредоточиться на создании блокчейн-приложений вместо того, чтобы тратить время и силы на ручную настройку своей сети блокчейна. Эфириум и Hyperledger Fabric предлагают распределенные алгоритмы консенсуса, функционал умных контрактов и возможность управляемого доступа.

Таким образом Amazon предоставляет возможности по работе с блокчейном не только профессиональным и сертифицированным специалистам, но и более широкой публике.

Шаблоны AWS развертывают модель блокчейна, которую пользователь выбирает в качестве контейнера в кластере Amazon Elastic Container Service (ECS) или непосредственно через EC2, на котором запущен Docker.

Пользователь создает сеть блокчейна в своем собственном Amazon VPC, что дает ему возможность использовать контрольные списки доступа к сети и подсети VPC.

Пользователь может присваивать детализированные разрешения с использованием AWS IAM, чтобы ограничить список ресурсов, к которым может получить доступ модель Amazon EC2 или кластер Amazon ECS.

Пользователи могут на странице "Начало работы" ознакомиться с регламентами шаблоновAWS Blockchain и начать их использовать. Использование шаблонов бесплатное.

Пользователь платит только за ресурсы AWS, необходимые для запуска своей сети блокчейна. AWS сотрудничает с финансовыми учреждениями и блокчейн-компаниями в целях стимулирования инноваций и поддержки экспериментальных решений.

В 2016 году AWS объявила о партнерстве с Digital Currency Group в рамках развития платформы, которая позволит компаниям экспериментировать с технологией блокчейна.