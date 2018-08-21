Австралийская криптобиржа Cointree и автоматизированный сервис оплаты счетов Gobbil помогут жителям Австралии оплачивать оплату любых счетов, включая налоги криптовалютой.
Платежная платформа Gobbil выступает в качестве посредника, пользователи платят криптовалютой, а сервис оплачивает счета пользователей в фиатной валюте.
Криптовалютная биржа Cointree надеется с помощью сервиса платежной платформы привлечь новых пользователей. Как отмечается в сообщении криптобиржи, в прошлом году с ее помощью было проведено операций на 100 миллионов долларов, по итогам 2018 года, благодаря соглашению, они надеятся серьёзно увеличить эти цифры.
"Мы очень рады, что Cointree будет сотрудничать с Gobbill", - сказал генеральный директор Cointree Шейн Стивенсон (Shane Stevenson). По его мнению, это отличная возможность для обеих компаний использовать свои сильные стороны и позволить австралийцам оплачивать ежедневные счета в удобной для них криптовалюте. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно быть клиентом обеих компаний.
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