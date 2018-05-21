PICOPS закрывается из-за несоответствия требованиям ЕС

Компания Parity объявила о закрытии 24 мая 2018 года разработанной ею платформа идентификации PICOPS (Parity ICO Passport Service) из-за несоответствия общему регламенту по защите данных (GDPR) Европейского союза.

Сервис PICOPS был создан для помощи стартапам, проводящим ICO на базе блокчейна Эфириума в части соблюдения требований по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег.

С ее помощью можно было удостоверится, что владелец эфириум-кошелька прошел проверку идентификации личности. Многие ICO использовали PICOPS для соблюдения норм KYC/AML в своих юрисдикциях.

Однако введение правил и директив ЕС, таких как GDPR, создали проблемы, связанные с хранением личной информации, которые вынуждают сервис ограничится очень узким набором функций.

"Для достижения соответствия PICOPS требованиям GDPR требуются значительные ресурсы. Платформа идентификации не является ключевым элементом нашего технологического предложения.

В связи с этим, мы решили закрыть сервис, хотя он пользовался большим спросом", — говорится в заявлении Parity. По словам президента Parity Technologies Ютты Штайнер (Jutta Steiner), эти действия не означают, что компания намерена выжидать и наблюдать за развитием регулирования сектора блокчейна — она примет самое непосредственное участие в этом процессе, предложив пересмотреть правовую основу требований GDPR.

"GDPR разработан исходя из расчетов определенной перспективы использования технологии блокчейна без учета реальных аспектов ее работы: принцип работы публичных децентрализованных сетей исключает саму мысль об удалении персональных данных. Беря во внимание стадию развития технологии, думаю, что еще есть время для изменения и доработки определенных пунктов GDPR", — сообщила она.