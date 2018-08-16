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Американский консалтинг AAIS представляет IBM Reporting Tool

Экономика » Криптовалюты

Частный консультант по страхованию Американская ассоциация страховых услуг (AAIS) представила основанную на блокчейн базу данных о страховании и инструмент отчетности, согласно сообщению, опубликованному 15 августа.

Американский консалтинг AAIS представляет IBM Reporting Tool. 390841.jpeg

Платформа openIDL основана на решении IBM Enterprise Blockchain с использованием Hyperledger Fabric. Платформа намерена сократить "обременительные" процессы статистической отчетности, а также сократить расходы и время обработки данных для страховых компаний.

Согласно отчету openIDL использует "первую безопасную открытую платформу блокчейн, которая позволяет эффективно и на основе разрешения собирать статистические данные от имени страховщиков, регулирующих органов и других участников процесса".

Страховое решение, основанное на блокчейн, нацелено на предоставление "своевременной и точной информации", а также позволяет регуляторам приобретать "целостную и динамичную отчетность".

Согласно объявлению AAIS, платформа openIDL включает в себя автоматизированную систему загрузки данных, смарт контракты, позволяющие выполнять автоматические транзакции, и доступ к данным страхования на "разрешенной основе практически в реальном времени" вместо трудоемкого обращения к базам данных.

Сообщается, что решение openIDL также предназначено для операторов связи и организаций "любого размера и конфигурации", таких как консорциумы блокчейн, платформы и приложения.

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