Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Венесуэла и Палестина создают фонд в криптовалюте Petro

Экономика » Криптовалюты

Палестина и Венесуэла договорились о создании двухстороннего фонда с целью укрепления двустороннего сотрудничества. Как сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, первоначальные инвестиции начнутся с 20 млн Petro.

Венесуэла и Палестина создают фонд в криптовалюте Petro. 386739.jpeg

Кроме того, Венесуэла и Палестина намерены во взаимных расчетах использовать венесуэльскую криптовалюту Petro.

Церемония была проведена во дворце Мирафлорес (Каракас), где представители обеих стран подписали различные стратегические соглашения. Предполагается, что для начала сотрудничества будут созданы два совместных предприятия при Министерстве народной энергии для развития горных разработок, которые будут способствовать технологическому и промышленному развитию обеих стран.

"Я предложил, чтобы Палестина в рамках договоров с Венесуэлой осуществляла свои инвестиции в нашей криптовалюте Petro, и создается совместный фонд для технологического развития наших народов также в Petro", - приводит пресс-служба заявление Мадуро после подписания соглашений с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Впервые президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. Он сообщил, что приказал выпустить 100 млн монет, которые имеют базовую ценность, основанную на стоимости барреля венесуэльской нефти. Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости Petro.

Выпуск Petro позволит, по мнению президента, обойти санкции США и "укрепит монетарный суверенитет". По итогам запуска предпродажи криптовалюты он отметил, что "Венесуэла находится в авангарде криптовалюты, в технологическом, экономическом авангарде. Мы совершили гигантский шаг XXI века, мы продвигаемся вперед, наша страна запустила первую официальную криптовалюту в истории мира. Единственную, чья ценность подкреплена реальными товарами".

В ходе предпродажи криптовалюты Petro, которая началась на рассвете во вторник, 20 февраля, удалось собрать $735 млн. За месяц предпродаж было получено 200 тысяч 927 предложений о покупке из 133 стран на общую сумму $5,025 млрд. "Среди основных стран - Венесуэла, Колумбия, Испания, США, Мексика, Аргентина и Перу", - объяснил президент республики.

19 марта президент США Дональд Трамп запретил физическим и юридическим лицам производить транзакции в венесуэльской криптовалюте El Petro.

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Кремль
Так царь нам Путин или не царь?
Недвижимость
Майские сюрпризы для стройотрасли
Читательский топ
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
Новости Все >
Гейтс негативно отозвался о биткоине
Порошенко увидел в "Бессмертном полке" лукавую московскую политику
Венесуэла и Палестина создают фонд в криптовалюте Petro
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Pepsi "умывают": в напитке обнаружен канцероген, вызывающий рак
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды

Украинские активисты разместили на границе с Крымом билборды с провокационными призывами. 

Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Мир
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Здоровье
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Прибалтика
Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas

МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.

Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
WP: второй флот США готов топить российские подлодки
Айдын Мехтиев Почему Турция не выйдет из НАТО? Айдын Мехтиев Любовь Степушова Так царь нам Путин или не царь? Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 08.05 решительны Соломон Соловьев
Комментарии
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Военный политолог: Ванга знала о судьбе Сирии
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Путин подписал особый указ о новой судьбе России
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
"Моя армия": Зачем Порошенко возомнил себя Богом
Квант исключительности. Он неизлечим?
"Моя армия": Зачем Порошенко возомнил себя Богом
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Так царь нам Путин или не царь?
Le Monde: сказать, что Макрон раздражает Кремль - это не сказать ничего
Госдума утвердила главу нового правительства России
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону

Эммануэль Макрон предупредил о возможном начале третьей мировой войны, если США выйдут из ядерной сделки с Ираном. Представим, как будут развиваться события?

Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался