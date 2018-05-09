Венесуэла и Палестина создают фонд в криптовалюте Petro

Палестина и Венесуэла договорились о создании двухстороннего фонда с целью укрепления двустороннего сотрудничества. Как сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, первоначальные инвестиции начнутся с 20 млн Petro.

Кроме того, Венесуэла и Палестина намерены во взаимных расчетах использовать венесуэльскую криптовалюту Petro.

Церемония была проведена во дворце Мирафлорес (Каракас), где представители обеих стран подписали различные стратегические соглашения. Предполагается, что для начала сотрудничества будут созданы два совместных предприятия при Министерстве народной энергии для развития горных разработок, которые будут способствовать технологическому и промышленному развитию обеих стран.

"Я предложил, чтобы Палестина в рамках договоров с Венесуэлой осуществляла свои инвестиции в нашей криптовалюте Petro, и создается совместный фонд для технологического развития наших народов также в Petro", - приводит пресс-служба заявление Мадуро после подписания соглашений с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Впервые президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. Он сообщил, что приказал выпустить 100 млн монет, которые имеют базовую ценность, основанную на стоимости барреля венесуэльской нефти. Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости Petro.

Выпуск Petro позволит, по мнению президента, обойти санкции США и "укрепит монетарный суверенитет". По итогам запуска предпродажи криптовалюты он отметил, что "Венесуэла находится в авангарде криптовалюты, в технологическом, экономическом авангарде. Мы совершили гигантский шаг XXI века, мы продвигаемся вперед, наша страна запустила первую официальную криптовалюту в истории мира. Единственную, чья ценность подкреплена реальными товарами".

В ходе предпродажи криптовалюты Petro, которая началась на рассвете во вторник, 20 февраля, удалось собрать $735 млн. За месяц предпродаж было получено 200 тысяч 927 предложений о покупке из 133 стран на общую сумму $5,025 млрд. "Среди основных стран - Венесуэла, Колумбия, Испания, США, Мексика, Аргентина и Перу", - объяснил президент республики.

19 марта президент США Дональд Трамп запретил физическим и юридическим лицам производить транзакции в венесуэльской криптовалюте El Petro.