Эль Петро поможет бездомным обрести крышу над головой

В жизни финансового инструмента Венесуэлы новый виток. Национальная криптовалюта El Petro будет использоваться для обеспечения бездомных собственной жилплощадью.

Правительство Венесуэлы планирует профинансировать строительство домов для бездомных "обеспеченной нефтью" криптовалютой El Petro.

Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства страны Ильдемаро Вильярруэль. Средства будут выделяться из фонда в рамках проекта со скромным названием "Великая миссия расселения народа Венесуэлы", передает издание Сriptotendencia.

По словам чиновника, поддерживаемая нефтью криптовалюта предлагает преимущества, которые "представляют собой оборонительный щит для индустрии жилищного строительства".

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро уже одобрил использование 75 млрд боливаров (около $750 тысяч) и 909 тысяч Petro для строительства нового жилья. По данным местного новостного агентства Telesur, недвижимость будет финансироваться в рамках проекта La gran misión vivienda Venezuela (GMVV), призванного предоставить "бездомным семьям достойное и доступное жилищное решение".

33 местные компании уже проходят технические, финансовые и логистические проверки для реализации строительных проектов. Примечательно, что в прежнем режиме работы было создано порядка 2 млн домов, в которые уже заселены люди.

Вероятно, применение Эль Петро в данном вопросе станет мощной поддержкой, нацеленной на повышение статуса нового финансового инструмента среди жителей страны. Впрочем, работа на блокчейн позволит систематизировать расходы на строительство, а также полностью искоренить проблемы, связанные с недобросовестностью исполнителей.

Благодаря технологии, по подсчетам экспертов, Эль Петро сможет открыть возможности для постройки большего количества жилья.

"Вместе с губернаторами мы рассмотрели планы, которые мы запустим во втором квартале. В этом же втором квартале GMVV получит финансирование, которое будет обеспечено и защищено Petro", — отметил чиновник.

Как сообщалось ранее, объем предварительных продаж национальной венесуэльской криптовалюты El Petro составил $3,338 млрд. Кроме того, президент Мадуро объявил о запуске молодежного банка, капитал которого будет сформирован из национальной криптовалюты El Petro.

Необходимо отметить, что спустя достаточное количество времени, криптовалюта Эль Петро так и не смогла стать инструментом, спасающим Венесуэлу от гиперинфляции.

Ранее президент Мадуро обещал, что с ее помощью страна сможет освободиться от санкционных оков США, а также открыть дорогу к выгодному международному экспорту нефти.

Однако криптовалюту часто сравнивают с фантиками за которыми, несмотря на обеспечение нефтью, нет никакой стабильности. Недавним подтверждением отсутствия признания Эль Петро со стороны мирового криптосообщества стал отказ Индии от сделки в нефтяной области за расчет в Эль Петро.

Мадуро сулил покупателям огромную скидку, однако даже несмотря на выгоду, риски от работы с цифровым активом перевесили чашу весов.