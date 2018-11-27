Участились случаи предъявления требований от банков к клиентам обосновать смысл денежных переводов с карты на карту. По словам "пострадавших", сотрудники банка требовали предоставить документы, подтверждающие происхождение денег, письменное обоснование смысла перевода, даже пояснение целей траты средств с карты.
Примечательно, что речь идёт даже о небольших суммах, например, в пределах тысячи рублей. В случае, если клиент не предоставлял в указанные сроки (около трёх дней) необходимые доказательства, карта блокировалась. О подобных инцидентах заявляли клиенты Сбербанка, Бинбанка, а также Тинькофф-банка.
В Центробанке подобную инициативу банков обосновали борьбой с мошенничеством, например, уклонением от уплаты налогов, однако добавили, что подобные действия незаконны и можно обратиться в суд.
Законные обязанности банка, при подозрении мошенничества, приостановить операцию и связаться с клиентом. Поводом для этого могут быть несвойственные финансовые действия клиента, например, перевод большого количества малых сумм разным адресатам или несоответствие размера трат обычному для данного клиента. В таких случаях, банк не имеет право узнавать цели и смыслы действия своего клиента, а лишь должен получить подтверждение на выполнение операции или отказ от неё.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что сумма операции межкарточных переводов, из-за которой банк может обратить на неё своё внимание, становится всё меньше.
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