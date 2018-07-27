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Россия запретит возить нефть и газ по Севморпути другим странам

Экономика

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что право перевозить углеводороды по Северному морскому пути могут получить только суда под российским флагом.

Спикер на международном морском салоне отметил, что сейчас правительство страны работает над тем, чтобы дать судам уникальное право на транспортировку, а также хранение этого органического соединения в пределах Северного морского пути.

Борисов акцентировал внимание на том факте, что в настоящее время РФ много внимания уделяет развитию и "пополнению" гражданского флота, особенно судам, предназначенным для перевозки наливных грузов.

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Темы танкер перевозка северный морской путь судно под российским флагом
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