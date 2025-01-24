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Известные бренды одежды закрывают свои магазины

1:21
Экономика

Мода всегда была гораздо больше, чем просто одежда и аксессуары. Она — символ идентичности и культуры.

Манекены
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Манекены

Сегодня сектор сталкивается с серьезными вызовами, включая рост онлайн-шопинга и давление со стороны крупных компаний.

Офлайн-магазины, которые долгое время были в центре шопинга, сейчас переживают кризис. Все больше витрин закрываются, и это указывает на трудности в торговле. Каждое закрытие магазина влечет потерю рабочих мест и уменьшение связи между местными жителями и их сообществом. Небольшие магазины и исторические бутики — это важные места встреч и общения.

Сектор одежды страдает от конкуренции с онлайн-продажами и высокими ценами на аренду, что ставит на колени даже известные бренды. Многие физические магазины вынуждены предлагать что-то большее, чем просто качество, но даже этого часто недостаточно.

В итальянском Пезаро закрываются два магазина: аутлет Take Off и детский магазин Original Marines. Эти закрытия — серьезный удар для местной экономики и для людей, которые работали в этих магазинах. Обе компании уже не могут справляться с высокими затратами и продолжающимся кризисом в отрасли, сообщает managementcue. it.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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