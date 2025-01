Украину призвали срочно продать газотранспортную систему США

Бывший глава офиса президента Украины Виктор Балога, предложил продать украинскую газотранспортную систему (ГТС) Соединённым Штатам. По его мнению, этот шаг поможет защитить инфраструктуру страны от российских атак.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

На своей странице в соцсетях политик заявил, что продажа ГТС Америке — это единственный способ сохранить систему и гарантировать наличие газа. Балога подчеркнул, что медлить с этим решением нельзя: Украина должна как можно скорее сделать соответствующее предложение США.

Он также выразил уверенность, что выкуп или даже намерение США приобрести ГТС заставит Россию прекратить обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, включая газовую систему.

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



