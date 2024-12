Ирак планирует сократить газовые потери

Экономика

Ирак, второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК, нацелен сократить объемы непродуктивного сжигания газа до 20% в следующем году.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Это решение направлено на удовлетворение растущего спроса и снижение импорта, сообщает Bloomberg.

Кроме того, страна планирует полностью прекратить расточительное сжигание газа к концу 2029 года или в начале 2030 года.

Ирак, вместе с Россией, Ираном и США, занимает одно из ведущих мест по объему сжигаемого газа в факелах — практике, которая ведет к бесполезным потерям топлива вместо его использования в таких отраслях, как производство электроэнергии.

Стоит отметить, что Ирак уже сократил объемы сжигания газа с 47% в 2021 году до примерно 33% в текущем году.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.



