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Ирак планирует сократить газовые потери

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Экономика

Ирак, второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК, нацелен сократить объемы непродуктивного сжигания газа до 20% в следующем году.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Это решение направлено на удовлетворение растущего спроса и снижение импорта, сообщает Bloomberg.

Кроме того, страна планирует полностью прекратить расточительное сжигание газа к концу 2029 года или в начале 2030 года.

Ирак, вместе с Россией, Ираном и США, занимает одно из ведущих мест по объему сжигаемого газа в факелах — практике, которая ведет к бесполезным потерям топлива вместо его использования в таких отраслях, как производство электроэнергии.

Стоит отметить, что Ирак уже сократил объемы сжигания газа с 47% в 2021 году до примерно 33% в текущем году.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ  The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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