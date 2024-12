Потолок госдолга США достигнет критического уровня уже 14 января

США вновь приближаются к критической точке: уже 14 января 2025 года страна может достичь нового потолка государственного долга. Министр финансов Джанет Йеллен в письме к Конгрессу предупредила о необходимости принятия мер для защиты кредитоспособности государства.

Что происходит?

Потолок госдолга: это установленный Конгрессом лимит заимствований правительства. При превышении этого предела Министерство финансов не сможет полностью выполнять свои финансовые обязательства. Текущая ситуация: действующая приостановка потолка долга, введённая в рамках бюджетного соглашения 2023 года, истекает 1 января 2025 года. После этого Министерство финансов ожидает достижения нового лимита между 14 и 23 января, что потребует применения "чрезвычайных мер" для предотвращения дефолта.

Почему это важно?

Необходимость повышения потолка госдолга возникает из-за того, что государственные расходы регулярно превышают налоговые поступления. С 1939 года Конгресс поднимал этот лимит 103 раза. В октябре 2024 года государственный долг составлял 98% ВВП США, тогда как в 2001 году этот показатель был лишь 32%.

Возможные последствия

Если Конгресс не предпримет действий по повышению потолка долга, Министерство финансов не сможет выполнять свои обязательства, что может привести к дефолту. Это, в свою очередь, может вызвать серьёзные экономические последствия, включая снижение доверия к кредитоспособности США и дестабилизацию мировых финансовых рынков.

Что дальше?

Конгрессу предстоит решить вопрос о повышении потолка госдолга в следующем году. Несмотря на политические разногласия, своевременное принятие решения жизненно важно для предотвращения экономического кризиса и сохранения стабильности финансовой системы страны.

Уточнения

