Потолок госдолга США достигнет критического уровня уже 14 января

США вновь приближаются к критической точке: уже 14 января 2025 года страна может достичь нового потолка государственного долга. Министр финансов Джанет Йеллен в письме к Конгрессу предупредила о необходимости принятия мер для защиты кредитоспособности государства.
Необходимость повышения потолка госдолга возникает из-за того, что государственные расходы регулярно превышают налоговые поступления. С 1939 года Конгресс поднимал этот лимит 103 раза. В октябре 2024 года государственный долг составлял 98% ВВП США, тогда как в 2001 году этот показатель был лишь 32%.
Если Конгресс не предпримет действий по повышению потолка долга, Министерство финансов не сможет выполнять свои обязательства, что может привести к дефолту. Это, в свою очередь, может вызвать серьёзные экономические последствия, включая снижение доверия к кредитоспособности США и дестабилизацию мировых финансовых рынков.
Конгрессу предстоит решить вопрос о повышении потолка госдолга в следующем году. Несмотря на политические разногласия, своевременное принятие решения жизненно важно для предотвращения экономического кризиса и сохранения стабильности финансовой системы страны.
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