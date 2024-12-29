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Потолок госдолга США достигнет критического уровня уже 14 января

2:13
Экономика

США вновь приближаются к критической точке: уже 14 января 2025 года страна может достичь нового потолка государственного долга. Министр финансов Джанет Йеллен в письме к Конгрессу предупредила о необходимости принятия мер для защиты кредитоспособности государства.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

Что происходит?

  1. Потолок госдолга: это установленный Конгрессом лимит заимствований правительства. При превышении этого предела Министерство финансов не сможет полностью выполнять свои финансовые обязательства.
  2. Текущая ситуация: действующая приостановка потолка долга, введённая в рамках бюджетного соглашения 2023 года, истекает 1 января 2025 года. После этого Министерство финансов ожидает достижения нового лимита между 14 и 23 января, что потребует применения "чрезвычайных мер" для предотвращения дефолта.

Почему это важно?

Необходимость повышения потолка госдолга возникает из-за того, что государственные расходы регулярно превышают налоговые поступления. С 1939 года Конгресс поднимал этот лимит 103 раза. В октябре 2024 года государственный долг составлял 98% ВВП США, тогда как в 2001 году этот показатель был лишь 32%.

Возможные последствия

Если Конгресс не предпримет действий по повышению потолка долга, Министерство финансов не сможет выполнять свои обязательства, что может привести к дефолту. Это, в свою очередь, может вызвать серьёзные экономические последствия, включая снижение доверия к кредитоспособности США и дестабилизацию мировых финансовых рынков.

Что дальше?

Конгрессу предстоит решить вопрос о повышении потолка госдолга в следующем году. Несмотря на политические разногласия, своевременное принятие решения жизненно важно для предотвращения экономического кризиса и сохранения стабильности финансовой системы страны.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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