Запасы нефти в США рухнули до пятилетнего минимума

Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 4,2 млн баррелей, достигнув 416,8 млн баррелей по состоянию на 20 декабря 2024 года, сообщает Министерство энергетики США.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Текущий объем запасов оказался на 5% ниже среднего значения за последние пять лет для этого времени года, что подчеркивает значимость изменений на рынке.

Цены на нефть реагируют на новость

Ситуация с запасами немедленно отразилась на динамике цен. К 21:05 мск стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,97%, составив $73,97 за баррель. Февральский фьючерс на нефть марки WTI показал еще более значительный рост — на 1,12%, до $70,4 за баррель.

Что означает сокращение запасов?

Падение запасов нефти зачастую указывает на высокий спрос или сокращение предложения. В данном случае снижение уровня запасов ниже пятилетнего среднего уровня может быть сигналом изменений в глобальном балансе добычи и потребления.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



