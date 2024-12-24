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Гонка бюджетов на оборону: Британия едва поспевает за Россией и Китаем

1:20
Экономика

За последние десять лет Великобритания увеличила свои затраты на оборону на 14%. Это кажется значительным, но на фоне геополитической обстановки выглядит иначе.

Солдаты армии Великобритании
Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0
Солдаты армии Великобритании

По данным The Times, такие страны, как Иран, Китай и Россия, вложили в развитие военной сферы на порядок больше. Так, Иран увеличил свои расходы на 57%, Китай — на 60%, а Россия — на 34%.

Новые приоритеты бюджета

В октябре Минфин Великобритании утвердил бюджет в размере 56,9 млрд фунтов стерлингов (около $71,3 млрд) для обеспечения военных нужд на следующий год. Это масштабная сумма, но она составляет лишь половину расходов России, что подчеркивает разницу в стратегиях и масштабах финансирования между странами.

Сравнение подходов

Анализ The Times указывает на то, что несмотря на значительные вложения Лондона, других игроков на мировой арене сложно догнать. Так, Китай активно развивает свой флот и высокотехнологичные виды вооружений, Россия инвестирует в модернизацию армии, а Иран продолжает развивать свои военные программы даже под санкциями.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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