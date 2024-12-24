Гонка бюджетов на оборону: Британия едва поспевает за Россией и Китаем

За последние десять лет Великобритания увеличила свои затраты на оборону на 14%. Это кажется значительным, но на фоне геополитической обстановки выглядит иначе.
По данным The Times, такие страны, как Иран, Китай и Россия, вложили в развитие военной сферы на порядок больше. Так, Иран увеличил свои расходы на 57%, Китай — на 60%, а Россия — на 34%.
В октябре Минфин Великобритании утвердил бюджет в размере 56,9 млрд фунтов стерлингов (около $71,3 млрд) для обеспечения военных нужд на следующий год. Это масштабная сумма, но она составляет лишь половину расходов России, что подчеркивает разницу в стратегиях и масштабах финансирования между странами.
Анализ The Times указывает на то, что несмотря на значительные вложения Лондона, других игроков на мировой арене сложно догнать. Так, Китай активно развивает свой флот и высокотехнологичные виды вооружений, Россия инвестирует в модернизацию армии, а Иран продолжает развивать свои военные программы даже под санкциями.
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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