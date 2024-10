Илона Маска уличили в нарушении миграционного законодательства США

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель SpaceX и один из самых известных предпринимателей мира Илон Маск когда-то находился в США нелегально.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Газета The Washington Post сообщила, что Маск, противник нелегальной миграции, сам нарушал иммиграционные законы, прибыв в Штаты по студенческой визе, которую позже просрочил.

В 1995 году уроженец ЮАР приехал в США для учебы в Стэнфордском университете, но вскоре бросил учебу, что по закону требовало его выезда из страны. Вместо этого Маск остался и начал работать над своей первой компанией Zip2 (первоначально названной Global Link Information Network). В 1996 году, когда венчурная компания Mohr Davidow Ventures инвестировала в Zip2 $3 млн, её представители потребовали, чтобы Маск и его брат Кимбэл получили рабочие визы. Юридическую поддержку в оформлении документов обеспечила адвокатская фирма, нанятая для легализации братьев.

Несмотря на усилия, Маск значительную часть времени в 1996 году находился в США на нелегальном положении. Он водил машину, имел водительские права и страховку, что подтверждают его коллеги. Однако, спустя годы Маск начал публично критиковать американскую миграционную политику и поддержание нелегальных мигрантов.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.