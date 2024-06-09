Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Буланова прокомментировала финансовые трудности супруга
Эксперт советует пожилым выбирать поезд для дальних поездок
Первый пользователь Neuralink описал жизнь с мозговым чипом от Илона Маска
Стоимость обслуживания автомобилей выросла в 2024 году
Народное средство против главных врагов огурцов
Стало известно, сколько животные могут притворяться мертвыми
Дмитрий Астрахан сообщил, что аренда квартир в Москве дешевле, чем во Франции
Глава "Циан": спрос на жилье упал на 30% из-за высокой ключевой ставки
Фитнес-эксперт Силина: Стресс — одна из причин появления лишнего веса
Как экономика по Байдену разрушит одну из сильнейших экономик мира

Байденомика ведет экономику США к пропасти

1:41
Экономика

Бывший генеральный директор Chrysler и Home Depot Боб Нарделли сообщил, что линии разлома в американской экономике уже достаточно ощутимые, добавив, что предполагаемые политические ошибки администрации Байдена могут привести к тому, что следующему человеку, который придет в Белый дом, придется наводить порядок. Об этом пишет The Economic Collapse со ссылкой на FOX Business.

Байденомика ведет экономику США к пропасти
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Байденомика — это рост государственного долга на триллионы долларов, всевозможные нелепые нормативные акты, резкое повышение процентных ставок, усложнение ситуации с внутренней энергетикой, промышленностью и безудержный разгул воровства, насилия, бездомности и миграции.

В новом отчете RedBalloon и PublicSquare почти половина из 80 000 опрошенных представителей малого бизнеса заявили, что они "определенно” или "вероятно” не проживут еще четыре года при Байдене. Байденомика оказалась вопиющим провалом исторического масштаба, и боль, которую она причиняет, усиливается с каждым днем.

Растущие издержки — одна из основных причин, по которой так много малых предприятий сейчас находятся в затруднительном положении, а инфляция также давит на обычные американские семьи.

Red Lobster подала заявление о защите от банкротства спустя несколько дней после закрытия почти 100 ресторанов по всей Америке. Сеть ресторанов Seafood, которая закрыла рестораны в 27 штатах, в последние годы столкнулась с растущими расходами на аренду и оплату труда.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Пляжи Крыма пустуют, несмотря на начало туристического сезона
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Григорий Лепс хочет открыть свое кладбище
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Сводка с фронта: над Часовым Яром российский флаг, наступление "штормов" ВС РФ в Липцах
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Последние материалы
Стоимость обслуживания автомобилей выросла в 2024 году
Народное средство против главных врагов огурцов
Стало известно, сколько животные могут притворяться мертвыми
Дмитрий Астрахан сообщил, что аренда квартир в Москве дешевле, чем во Франции
Глава "Циан": спрос на жилье упал на 30% из-за высокой ключевой ставки
Фитнес-эксперт Силина: Стресс — одна из причин появления лишнего веса
Пирожки с повидлом из слоёного теста: много начинки, которая не вытекает
Кукуруза улучшает зрение и улучшает работу пищеварения
Всё, что нужно знать о парабенах в косметике
Байденомика ведет экономику США к пропасти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников