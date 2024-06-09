Как экономика по Байдену разрушит одну из сильнейших экономик мира

Байденомика ведет экономику США к пропасти

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший генеральный директор Chrysler и Home Depot Боб Нарделли сообщил, что линии разлома в американской экономике уже достаточно ощутимые, добавив, что предполагаемые политические ошибки администрации Байдена могут привести к тому, что следующему человеку, который придет в Белый дом, придется наводить порядок. Об этом пишет The Economic Collapse со ссылкой на FOX Business.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Байденомика — это рост государственного долга на триллионы долларов, всевозможные нелепые нормативные акты, резкое повышение процентных ставок, усложнение ситуации с внутренней энергетикой, промышленностью и безудержный разгул воровства, насилия, бездомности и миграции.

В новом отчете RedBalloon и PublicSquare почти половина из 80 000 опрошенных представителей малого бизнеса заявили, что они "определенно” или "вероятно” не проживут еще четыре года при Байдене. Байденомика оказалась вопиющим провалом исторического масштаба, и боль, которую она причиняет, усиливается с каждым днем.

Растущие издержки — одна из основных причин, по которой так много малых предприятий сейчас находятся в затруднительном положении, а инфляция также давит на обычные американские семьи.

Red Lobster подала заявление о защите от банкротства спустя несколько дней после закрытия почти 100 ресторанов по всей Америке. Сеть ресторанов Seafood, которая закрыла рестораны в 27 штатах, в последние годы столкнулась с растущими расходами на аренду и оплату труда.