Как экономика по Байдену разрушит одну из сильнейших экономик мира

Бывший генеральный директор Chrysler и Home Depot Боб Нарделли сообщил, что линии разлома в американской экономике уже достаточно ощутимые, добавив, что предполагаемые политические ошибки администрации Байдена могут привести к тому, что следующему человеку, который придет в Белый дом, придется наводить порядок. Об этом пишет The Economic Collapse со ссылкой на FOX Business.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States