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Экономист Беляев рассказал, почему Турция решила ограничить импорт пшеницы

Финансовый аналитик Беляев: Пшеница — биржевой товар

Экономика

В пресс-службе министерства сельского и лесного хозяйства Турции рассказали, что страна временно ограничит импорт пшеницы из России. С какой целью это делается и как это повлияет на цены в период интенсивного сбора урожая в нашей стране, рассказал в беседе с NewsInfo.Ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Финансовый аналитик Беляев: Пшеница — биржевой товар
Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Отметим, что Турция была крупным покупателем зерна в России.

Экономист заявил, что Россия, конечно же, найдет новые рынки сбыта, поскольку пшеница является востребованным продуктом в мире.

"Производителям все равно придется приложить определенные усилия во время поиска рынка сбыта, заключения новых контрактов, подписания соглашений, согласования", — уточнил Беляев.

По мнению финансового аналитика, на внутренние и цены на эту крупу в Турции ограничение импорта не должно повлиять.

"В Турции хотят поддержать местных производителей, создать для них комфортную среду, то есть защитить свой внутренний рынок от внешних поставок", — заявил Беляев.

Он добавил, что цены на зерно в России тоже не изменятся значительно из-за ситуации с Турцией, так как зерно — биржевой товар.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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