Экономист Беляев рассказал, почему Турция решила ограничить импорт пшеницы

В пресс-службе министерства сельского и лесного хозяйства Турции рассказали, что страна временно ограничит импорт пшеницы из России. С какой целью это делается и как это повлияет на цены в период интенсивного сбора урожая в нашей стране, рассказал в беседе с NewsInfo.Ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported