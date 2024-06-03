Биржевая цена на газ в Европе выросла до максимума с 8 декабря 2023 года

Цены на газ в Европе взлетели из-за сокращения поставок из Норвегии

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Норвегия является ключевым поставщиком газа в Европе после сокращения поставок из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Цены на газ обновились и достигли максимальных значений с декабря прошлого года - 439 долларов за тысячу кубометров. Произошло это из-за недостатка поставок из Норвегии.

Стало известно, что газовый завод «Нихамна» приостановила работу после аварии. В настоящее время идет расследование причин сбоя.

Данный эпизод еще раз подтверждает, что на норвежских «газовых силах» держится вся Европа после того, как трубопроводные поставки из России были приостановлены. Многие европейские страны находятся в сильной зависимости от поставщика из Норвегии, что порождает множество проблем, которые требуют немедленного решения.