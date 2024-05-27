Казахстан впереди, Россия – вторая: рейтинг доступности газа для населения

По итогам прошедшего года Россия заняла вторую строчку в рейтинге европейских стран по доступности природного газа для населения.
Таковы результаты исследования, проведенного РИА Новости.
Первое место в этом рейтинге занял Казахстан, где благодаря низким ценам на газ граждане могут приобрести более 10 тысяч кубометров этого ресурса на среднемесячную зарплату.
На третьей позиции оказалась Белоруссия с показателем около 5 тысяч кубометров. В первую пятерку также попали Люксембург и Великобритания, жители которых могут приобрести более 3 тысяч кубометров газа.
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