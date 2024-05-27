Казахстан впереди, Россия – вторая: рейтинг доступности газа для населения

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности СПГ

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам прошедшего года Россия заняла вторую строчку в рейтинге европейских стран по доступности природного газа для населения.

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Таковы результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Первое место в этом рейтинге занял Казахстан, где благодаря низким ценам на газ граждане могут приобрести более 10 тысяч кубометров этого ресурса на среднемесячную зарплату.

На третьей позиции оказалась Белоруссия с показателем около 5 тысяч кубометров. В первую пятерку также попали Люксембург и Великобритания, жители которых могут приобрести более 3 тысяч кубометров газа.