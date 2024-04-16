Госдума в шоке: раскрыты средние зарплаты российских айтишников

Сервис "Авито Работа" провел анализ средних зарплат и количества вакансий в сфере цифровых технологий в России.
Согласно данным, в первом квартале 2024 года зарплаты IT-аналитиков выросли на 14%, достигнув среднего предложения в 99 833 рубля в месяц.
Веб-дизайнерам было предложено на 38% больше — 64 177 рублей в месяц, видеомонтажерам — на 39% больше, составив 63 128 рублей.
Количество вакансий для веб-дизайнеров выросло на 31%, а для видеомонтажеров — на 84% по сравнению с прошлым годом, сообщает "Газета.Ru".
Следом в рейтинге расположились директологи с предложением 60 771 рубль (+35%), тестировщики — 59 622 рубля (+4%), системные администраторы — 58 113 рублей (+23%), контент-менеджеры — 36 210 рублей (+15%), а также SMM-специалисты — 43 270 рублей (+14%).
Средняя зарплата депутата Госдумы в 2023 году составляла 81 513 рублей в месяц.
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