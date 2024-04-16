Госдума в шоке: раскрыты средние зарплаты российских айтишников

В 2024 году IT-аналитикам предлагают зарплаты на 14% больше

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сервис "Авито Работа" провел анализ средних зарплат и количества вакансий в сфере цифровых технологий в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно данным, в первом квартале 2024 года зарплаты IT-аналитиков выросли на 14%, достигнув среднего предложения в 99 833 рубля в месяц.

Веб-дизайнерам было предложено на 38% больше — 64 177 рублей в месяц, видеомонтажерам — на 39% больше, составив 63 128 рублей.

Количество вакансий для веб-дизайнеров выросло на 31%, а для видеомонтажеров — на 84% по сравнению с прошлым годом, сообщает "Газета.Ru".

Следом в рейтинге расположились директологи с предложением 60 771 рубль (+35%), тестировщики — 59 622 рубля (+4%), системные администраторы — 58 113 рублей (+23%), контент-менеджеры — 36 210 рублей (+15%), а также SMM-специалисты — 43 270 рублей (+14%).

Средняя зарплата депутата Госдумы в 2023 году составляла 81 513 рублей в месяц.