Падение акций Trump Media & Technology Group Corp: Трамп покинул список крупнейших миллиардеров мира

Дональда Трампа больше нет в рейтинге 500 самых богатых людей мира

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший президент США Дональд Трамп больше не входит в список 500 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Потеря в рейтинге связана с падением акций Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании, владеющей социальной сетью Truth Social. За весь период торгов падение оценивается в 30%.

Первый день торгов на бирже Nasdaq, который пришелся на 26 марта, начался с роста акций на 40% за два дня торгов. Однако позже цены начали падать.

По результатам предыдущих торгов цена акций снизилась на 8,57%, упав до отметки в 34,26 доллара за акцию.

По данным Forbes, состояние Дональда Трампа сократилось до 4,6 миллиарда долларов. Он занял 697-е место в списке самых богатых людей мира.