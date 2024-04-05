Резервный банк Зимбабве объявил о введении новой национальной валюты – зимбабвийского золота

Глава Резервного банка Зимбабве Джон Мушаявану объявил о введении новой валюты ZiG

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Резервный банк Зимбабве официально представил новую национальную валюту под названием ZiG (зимбабвийский Золотой), как сообщает местное издание Pindula News.

Фото: commons.wikimedia.org by Neelix

Глава Резервного банка Зимбабве, Джон Мушаявану, заявил о введении этой валюты, отметив, что она будет обеспечена золотовалютными резервами страны, а также роялти за добычу полезных ископаемых.

По информации из СМИ, банки страны в течение следующих 21 дня будут принимать банкноты текущего зимбабвийского доллара (ZWL) от граждан. Один ZiG будет эквивалентен шести американским центам. Новая валюта будет выпускаться в виде монет и банкнот номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 100 и 200 ZiG.

Это решение было принято в рамках стратегии укрепления финансовой системы страны и стимулирования экономического роста.