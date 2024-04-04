Есть исключениям. Россиянам рассказали, в каких случаях добрачное имущество может стать совместно нажитым

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Юрист Палюлин: имущество, приобретенное до брака, может подлежать разделу, если его стоимость увеличилась

1:14
Экономика

Давно сложилось мнение, что имущество, приобретенное до брака, остается личной собственностью супруга, который его приобрел, и не подлежит разделу при разводе. Однако действительность оказывается сложнее.

Юрист Палюлин: имущество, приобретенное до брака, может подлежать разделу, если его стоимость увеличилась
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Вопрос раздела добрачного имущества имеет свои тонкости, как сообщил преподаватель университета "Синергия" и юрист Антон Палюлин в беседе с RuNews24.

Статья 37 кодекса предусматривает возможность признании совместной собственностью, стоимость которого значительно возросла в результате вложений одного из супругов. Это может быть как денежные, так и трудовые вложения. Для раздела такого имущества суд должен установить, насколько возросла стоимость объекта.

Преимущественно под раздел подлежат объекты, капитально отремонтированные во время брака, например, загородные дома. Важно, чтобы стоимость после реконструкции была значительно выше первоначальной стоимости.

Эксперт рассказал, чтобы доказать свое право на часть такого имущества, второму супругу нужно предоставить оценку стоимости до и после ремонта, а также подтверждение источника финансирования работ. Эти моменты играют ключевую роль в процессе раздела имущества при разводе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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