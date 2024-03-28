Что для россиян выгоднее: свой автомобиль или такси

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Ездить на своей машине дешевле чем на такси

2:25
Экономика

На сегодняшний день владение собственным автомобилем перестало быть просто роскошью, став обыденной необходимостью для многих семей. Однако с появлением мобильных агрегаторов такси на рынке стоимость проезда этим видом транспорта значительно снизилась, делая его привлекательным альтернативным вариантом передвижения.

Ездить на своей машине дешевле чем на такси
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Плюсы поездок на такси:

— Удобство и время. Не нужно тратить усилия на получение водительских прав, достаточно лишь заказать машину одним нажатием кнопки.

— Такси подвезет вас куда угодно, освобождая от стресса поиска парковки и прочих проблем дорожного движения.

— Безопасность и комфорт. Можно расслабиться, читать, работать или просто наслаждаться в пути без отвлечения на управление автомобилем.

Однако и у собственного автомобиля есть свои достоинства:

— Свобода перемещения. Возможность совершать дальние поездки, отправляться на природу без ограничений.

— Комфорт и безопасность. Ваш автомобиль — ваши правила, здесь вы решаете, какая музыка играет, какая температура в салоне, как долго и куда ехать.

— Удобство для перевозки грузов и детей. Не все таксисты готовы перевезти ребенка или большой багаж без дополнительной оплаты.

Когда приходит время сравнить затраты, становится ясно, что владение собственным автомобилем оказывается экономически выгоднее.

Берем среднее расстояние в 15000 км в год. Владелец автомобиля в течение года тратит деньги на топливо, ОСАГО, транспортный налог, ТО. Помимо этого есть неявные расходы — снижение стоимости машины и непредвиденные — штрафы и ремонт. В итоге сумма получается около 150 т. р.

Затраты на такси зависят от выбранного класса автомобиля (бюджет, комфорт, премиум), от расстояния и времени заказа. Для расчета расходов на такси будем учитывать такое же расстояние — 15 000 км.

Тариф "Эконом" — 10 рублей/км, стоимость посадки — 69 рублей. Например, поездка на расстояние 20 км обойдется минимум в 270 рублей. Следовательно, если проехать на такси 15 000 км, то получится около 202 500 рублей.

Из этих расчетов видно, что передвигаться на своем автомобиле выгоднее.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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