Что для россиян выгоднее: свой автомобиль или такси

Ездить на своей машине дешевле чем на такси

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

На сегодняшний день владение собственным автомобилем перестало быть просто роскошью, став обыденной необходимостью для многих семей. Однако с появлением мобильных агрегаторов такси на рынке стоимость проезда этим видом транспорта значительно снизилась, делая его привлекательным альтернативным вариантом передвижения.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Плюсы поездок на такси:

— Удобство и время. Не нужно тратить усилия на получение водительских прав, достаточно лишь заказать машину одним нажатием кнопки.

— Такси подвезет вас куда угодно, освобождая от стресса поиска парковки и прочих проблем дорожного движения.

— Безопасность и комфорт. Можно расслабиться, читать, работать или просто наслаждаться в пути без отвлечения на управление автомобилем.

Однако и у собственного автомобиля есть свои достоинства:

— Свобода перемещения. Возможность совершать дальние поездки, отправляться на природу без ограничений.

— Комфорт и безопасность. Ваш автомобиль — ваши правила, здесь вы решаете, какая музыка играет, какая температура в салоне, как долго и куда ехать.

— Удобство для перевозки грузов и детей. Не все таксисты готовы перевезти ребенка или большой багаж без дополнительной оплаты.

Когда приходит время сравнить затраты, становится ясно, что владение собственным автомобилем оказывается экономически выгоднее.

Берем среднее расстояние в 15000 км в год. Владелец автомобиля в течение года тратит деньги на топливо, ОСАГО, транспортный налог, ТО. Помимо этого есть неявные расходы — снижение стоимости машины и непредвиденные — штрафы и ремонт. В итоге сумма получается около 150 т. р.

Затраты на такси зависят от выбранного класса автомобиля (бюджет, комфорт, премиум), от расстояния и времени заказа. Для расчета расходов на такси будем учитывать такое же расстояние — 15 000 км.

Тариф "Эконом" — 10 рублей/км, стоимость посадки — 69 рублей. Например, поездка на расстояние 20 км обойдется минимум в 270 рублей. Следовательно, если проехать на такси 15 000 км, то получится около 202 500 рублей.

Из этих расчетов видно, что передвигаться на своем автомобиле выгоднее.