Российский никель и удобрения: как российский бизнес обходит санкции через Финляндию

Перевозки никеля и удобрений из РФ в Финляндию осуществляются в обычном режиме

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает EADaily, вооружëнный конфликт на Украине продолжается уже третий год, однако железнодорожные перевозки российского никеля и удобрений в Финляндию не прекращаются.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Несмотря на закрытие пассажирского движения на восточной границе с ноября прошлого года, транспортировка цветного металла продолжается. Даже текущая забастовка Центрального союза профсоюзов Финляндии (SAK), приведшая к закрытию финских портов и железнодорожных узлов, не остановила данную торговлю. Перевозка российского никеля и удобрений остается прибыльным бизнесом.

Финляндия придерживается санкционной политики ЕС, однако в настоящее время российский никель и удобрения не попадают под санкции. Эти продукты считаются критически важными для мирового снабжения продовольствием и промышленностью, особенно в свете перехода к зелëной экономике.

Импорт никеля осуществляется в рамках соглашения между Финляндией и Россией о железнодорожном сообщении. Из российского порта никель направляется на завод Nornickel Harjavalta, единственный никелевый завод в ЕС, принадлежащий России и являющийся частью группы "Норильский никель". Владелец группы, Владимир Потанин, находится в санкционных списках нескольких стран, однако не Евросоюза.

Также удобрения транспортируются из России в порт Котка на берегу Финского залива, за погрузку отвечает российский портовый оператор Fertilog oy. Эта торговля стала способом обойти антироссийские санкции, наложенные Евросоюзом после начала специальной военной операции. В результате Финляндия столкнулась с серьезными экономическими трудностями, включая рецессию и рост банкротств местных компаний.