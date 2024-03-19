"В ближайшее время примем решение". Потанин заявил, что рассматривает вопрос интеграции Росбанка и "Тинькофф"

Владимир Потанин планирует объединить «Тинькофф» и Росбанк

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный акционер крупнейших частных банков России "Тинькофф" и Росбанк Владимир Потанин планирует объединить банковские активы, сообщает Fank Media со ссылкой на сообщение группы "Тинькофф".

Потанин назвал интеграцию перспективной.

"Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение", — цитирует его "Интерфакс".

Возможность интеграции Росбанка в группу "ТКС Холдинг" будет рассмотрена на внеочередном собрании акционеров, которое состоится в ближайшее время, говорится в сообщении группы. Уточняется, что основным источником финансирования сделки будет допэмиссия акций "Тинькофф".

По мнению председателя совета директоров Алексея Малиновского, объединение позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке.

Если сделка состоится, то на финансовом рынке появится крупный частный игрок с активами более 4 трлн рублей и капиталом более 472 млрд рублей, подсчитали Frank Media. Он будет крупнее Совкомбанка и займет пятое место по размеру капитала в России. Рентабельность капитала игрока составит 30%, уточняют топ-менеджеры группы.

При этом в объединенной структуре будет два банка — две юридические структуры и две лицензии, сообщили в правлении "Тинькофф банка".

Компания "Интеррос" Владимира Потанина в 2022 году приобрела приобрела 35% акций TCS Group (акционера "Тинькофф банка") у семейного траста семьи Олега Тинькова*. Чуть позже в этом же году компания купила Росбанк у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 году.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.