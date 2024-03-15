Выбор у пользователей огромный: россиянам рассказали, чем заменить "рухнувший" QIWI-кошелек

"Яндекс. Деньги" одна из лучших замен лишившемуся лицензии "QIWI банка"

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале лицензию утратил "Киви Банк", вместе с ним система платежей QIWI-кошелек, популярная среди миллионов россиян, практически прекратила свое существование.

Фото: Unsplash by Bench Accounting is licensed under public domain

Это решение оказало значительное воздействие на российский рынок расчетов, вызывая волну обсуждений о возможных заменах этого инструмента.

Издание "Вести Подмосковья" сообщает, что среди альтернатив можно выделить систему Webmoney, основанную в 1998 году, обладающую широким спектром возможностей, включая использование нескольких валют, криптовалюты и золота.

"Яндекс. Деньги", переименованные в "Юmoney" после вступления в Сбер, также пользуются спросом благодаря удобству использования.

"Можно сделать карту, оплачивать покупки в онлайн-магазинах, привязывать к аккаунту кошельки иных сервисов. Обычно пользователи недовольны только довольно высокой комиссией за большинство переводов" — пишет издание.

Кроме того, иностранные системы PayPal и Payeer также предлагают свои услуги на российском рынке. PayPal, не принимающий новых клиентов из России с 2022 года, сохраняет лояльность уже зарегистрированным пользователям, в то время как Payeer радует удобным интерфейсом и возможностью использования карт российских банков.

На фоне ухода QIWI также можно выделить Perfect Money и Advanced Cash, системы с многолетней историей, предоставляющие широкий спектр возможностей для электронной коммерции и переводов.