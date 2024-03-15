Экспертное мнение: Куда гражданам России вкладывать деньги для получения максимальной выгоды

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Финансист Лежава: драгметаллы — лучшие в соотношении доходности и риска

1:45
Экономика

Финансовый аналитик и публицист Александр Лежава поделился своим мнением с Pravda.ru о том, куда стоит инвестировать деньги, чтобы добиться максимальной выгоды.

Финансист Лежава: драгметаллы — лучшие в соотношении доходности и риска
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

В современном мире выбор инвестиционных инструментов огромен, однако необходимо разбираться в их особенностях и рисках.

Одним из классических вариантов является депозит в банке. Здесь все просто: известная ставка, предсказуемый доход. Однако в условиях низких процентных ставок такая инвестиция может не приносить желаемого дохода.

"Иностранная валюта, можно что-то выиграть на курсе, можно не выиграть на курсе, если вдруг пойдет рубль внезапно укрепляться,", — говорит эксперт.

Ценные бумаги также являются популярным инструментом инвестирования. В условиях высокой инфляции они могут приносить хороший доход, однако связаны с высоким риском на фоне возможных кризисов.

"Следующее направление — некоторые любят поиграть во всякие криптовалюты, которые сейчас особенно активно растут. Это всё красиво, однако есть одна большая проблема — войти на этот рынок достаточно относительно легко, а вот выйти с него вообще проблематично", — предупреждает Лежава.

Недвижимость, несмотря на свою привлекательность, требует крупных вложений и подвержена изменениям на рынке.

Среди рекомендаций эксперта также значатся драгоценные металлы — физические или обезличенные. По его мнению, это наиболее предпочтительный вариант для инвестиций, объединяющий минимальные риски и потенциально высокую доходность. Спрос на драгметаллы стабилен, что делает их привлекательным активом для инвесторов.

Выбор инвестиций всегда индивидуален и зависит от финансовых целей и рисковой толерантности инвестора.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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