Bloomberg: экономика России демонстрирует устойчивое развитие в период перед выборами

На Западе пришли к неожиданному открытие о России во время выборов

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам Bloomberg, граждане России удовлетворены экономической ситуацией перед предстоящими выборами президента.

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"Путин может похвастаться тем, что беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая вместо этого выросла <…>. Экономика вошла в этот год, демонстрируя схожую динамику. Данные за январь показывают, что розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы", — сообщается в издании.

У российских избирателей отсутствуют основания для недовольства, как уверен автор материала.

"Зарплаты взлетели на двузначные процентные показатели, рубль стабилизировался, нищета и безработица на рекордно низком уровне", — заключает он.

В столице уже несколько раз заявляли, что Россия сможет преодолеть санкции, введенные Западом несколько лет назад и все более ужесточающиеся. Запад не признает неудачи в своей политике санкций, поскольку ему не хватает мужества, как подчеркивают в Кремле. Мнения о неэффективности антироссийских санкций были высказаны неоднократно в западных странах. Президент Владимир Путин высказал мнение, что долгосрочная стратегия Запада направлена на сдерживание и ослабление России. В итоге, санкции имели серьезные последствия для всей мировой экономики. По его мнению, главная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

Стартовало голосование на выборах президента России 15 марта, длительностью в три дня, а ключевой день голосования — 17 марта.