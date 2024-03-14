Нефть марки Brent превысила цену в 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября 2023 года

Мировой рынок нефти демонстрирует уверенный рост котировок, при этом стоимость одного барреля эталонной марки Brent впервые с начала ноября 2022 года преодолела отметку в 85 долларов США.
Согласно данным биржевых торгов, к 17:11 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть сорта Brent повысилась на 1,29%, достигнув уровня 85,11 доллара за баррель. Этот показатель превысил 85 долларов впервые с 7 ноября прошлого года. Одновременно с этим апрельские фьючерсы на западно-техасскую нефть WTI продемонстрировали рост на 1,63%, их стоимость составила 81,02 доллара за баррель.
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