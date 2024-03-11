"Крах так и не наступил": на Западе признали устойчивость "экономики-изгоя" под управлением Владимира Путина

Economist: "экономика-изгой" возвращается к нормальной работе

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская экономика чувствует себя уверенно, инфляция под контролем президента РФ Владимира Путина, а санкции действуют слабо, пишет издание The Economist, подводя итоги двух лет беспрецедентного санкционного давления на Россию.

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Авторы статьи напоминают, что весной 2022 года Российской Федерации широко предрекали крах, но экономика РФ показала себя стойкой и выдержала санкционные удары, пакет которых всё ещё расширяется.

"Финансовый крах так и не наступил. Экономика впала в рецессию, которая оказалась менее серьёзной, чем ожидалось, и длилась недолго", — констатирует издание.

Российским властям удалось вернуть страну к тенденциям в экономики, которые наблюдались до начала специальной военной операции. По итогам 2023 года зафиксирован рост ВВП, безработица рекордно сократилась, а число закрывшихся предприятий достигло минимума с 2016 года. Компании в РФ переориентировались на работу с другими партнёрами вместо западных и наладили новые цепочки поставок.

"По мере налаживания отношений российские экспортёры осмеливаются повышать цены. Например, скидка на нефть китайским покупателям снизилась с 10% до 5%. И дело не только в нефти. Путин хвастается ростом экспорта мороженого в Китай", — отмечают авторы.

По мнению экспертов, единственным поводом для беспокойства является возможное падение курса рубля, к которому могут привести "новые серьёзные санкции". Но несмотря на это "экономика-изгой" возвращается к нормальной работе, соглашается The Economist.