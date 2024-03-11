"Крах так и не наступил": на Западе признали устойчивость "экономики-изгоя" под управлением Владимира Путина

Российская экономика чувствует себя уверенно, инфляция под контролем президента РФ Владимира Путина, а санкции действуют слабо, пишет издание The Economist, подводя итоги двух лет беспрецедентного санкционного давления на Россию.
Авторы статьи напоминают, что весной 2022 года Российской Федерации широко предрекали крах, но экономика РФ показала себя стойкой и выдержала санкционные удары, пакет которых всё ещё расширяется.
"Финансовый крах так и не наступил. Экономика впала в рецессию, которая оказалась менее серьёзной, чем ожидалось, и длилась недолго", — констатирует издание.
Российским властям удалось вернуть страну к тенденциям в экономики, которые наблюдались до начала специальной военной операции. По итогам 2023 года зафиксирован рост ВВП, безработица рекордно сократилась, а число закрывшихся предприятий достигло минимума с 2016 года. Компании в РФ переориентировались на работу с другими партнёрами вместо западных и наладили новые цепочки поставок.
"По мере налаживания отношений российские экспортёры осмеливаются повышать цены. Например, скидка на нефть китайским покупателям снизилась с 10% до 5%. И дело не только в нефти. Путин хвастается ростом экспорта мороженого в Китай", — отмечают авторы.
По мнению экспертов, единственным поводом для беспокойства является возможное падение курса рубля, к которому могут привести "новые серьёзные санкции". Но несмотря на это "экономика-изгой" возвращается к нормальной работе, соглашается The Economist.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.