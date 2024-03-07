"В связи с санкциями": ЦБ РФ не разрешил россиянам без ограничений снимать со счетов иностранную валюту

Банк России не разрешил россиянам снимать валюту без ограничений

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России продлил введённые два года назад ограничения на снятие иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов или евро.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Ограничения на обналичивание валюты со счетов продлены до сентября нынешнего года. Частичный запрет касается операций со счетами, открытыми до 9 марта 2022 года, на сумму от 10 тысяч в североамериканской валюте или денежных единицах Евросоюза. При этом с того же счета можно снять средства в рублях без каких-либо лимитов.

"Банк России сохраняет ограничения в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", — говорится в сообщении Центробанка.

Помимо этого, Банк России продлил на шесть месяцев запрет банкам брать комиссию с физлиц при выдаче наличной валюты. Напомним, США и ЕС запретили ввозить наличную валюту в РФ вскоре после начала специальной военной операции. Этот запрет продлевается каждый полгода вплоть до сегодняшнего дня.