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"В связи с санкциями": ЦБ РФ не разрешил россиянам без ограничений снимать со счетов иностранную валюту

Банк России не разрешил россиянам снимать валюту без ограничений

1:06
Экономика

Банк России продлил введённые два года назад ограничения на снятие иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов или евро.

Банк России не разрешил россиянам снимать валюту без ограничений
Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Ограничения на обналичивание валюты со счетов продлены до сентября нынешнего года. Частичный запрет касается операций со счетами, открытыми до 9 марта 2022 года, на сумму от 10 тысяч в североамериканской валюте или денежных единицах Евросоюза. При этом с того же счета можно снять средства в рублях без каких-либо лимитов.

"Банк России сохраняет ограничения в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", — говорится в сообщении Центробанка.

Помимо этого, Банк России продлил на шесть месяцев запрет банкам брать комиссию с физлиц при выдаче наличной валюты. Напомним, США и ЕС запретили ввозить наличную валюту в РФ вскоре после начала специальной военной операции. Этот запрет продлевается каждый полгода вплоть до сегодняшнего дня.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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