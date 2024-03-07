Банк России продлил введённые два года назад ограничения на снятие иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов или евро.
Ограничения на обналичивание валюты со счетов продлены до сентября нынешнего года. Частичный запрет касается операций со счетами, открытыми до 9 марта 2022 года, на сумму от 10 тысяч в североамериканской валюте или денежных единицах Евросоюза. При этом с того же счета можно снять средства в рублях без каких-либо лимитов.
"Банк России сохраняет ограничения в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", — говорится в сообщении Центробанка.
Помимо этого, Банк России продлил на шесть месяцев запрет банкам брать комиссию с физлиц при выдаче наличной валюты. Напомним, США и ЕС запретили ввозить наличную валюту в РФ вскоре после начала специальной военной операции. Этот запрет продлевается каждый полгода вплоть до сегодняшнего дня.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.