Минэнергетики США: после лишения Европы от российского газа Америка останется крупнейшим экспортером СПГ

Министр энергетики США, Дженнифер Грэнхолм, подтвердила, что несмотря на приостановку одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), Соединенные Штаты останутся крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0