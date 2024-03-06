Минэнергетики США: после лишения Европы от российского газа Америка останется крупнейшим экспортером СПГ

Соединенные Штаты останутся крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики США, Дженнифер Грэнхолм, подтвердила, что несмотря на приостановку одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), Соединенные Штаты останутся крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.

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Выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной переходу на возобновляемые источники энергии, Грэнхолм подчеркнула, что существующие контракты и строящиеся терминалы позволят удвоить объем экспорта к 2030 году.

Сжиженный природный газ представляет собой в большинстве случаев метан, переведенный в жидкое состояние при криогенных температурах. При атмосферном давлении его температура конденсации достигает -161,5 °C, что приводит к уменьшению объема газа в 600 раз. СПГ является нетоксичной жидкостью с высокой массовой теплотой сгорания.

Министр Грэнхолм подчеркнула, что процесс принятия решений по экспорту СПГ должен быть "вдумчивым", учитывая лидерство США на мировом рынке этого сырья.