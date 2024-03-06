Бывшие владельцы ЧЭМК требуют отмены национализации завода

Спор о принадлежности Челябинского электромеханического завода продолжается

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Супруги Юрий и Людмила Антиповы, владевшие тремя национализированными предприятиями концерна ЧЭМК, подали в суд с требованием пересмотреть решение прокуратуры. Они требуют или вернуть в их распоряжение акции "ЧЭМК" или возместить их стоимость в размере 643,8 млн. рублей.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

26 февраля согласно решению Свердловского апелляционного суда акции компании ЧЭМК были национализированы в связи с признанием незаконности их приватизации в 1990-ые годы. Челябинский электромеханический завод был признан частью оборонно-промышленного комплекса. Следовательно, он не мог быть приватизирован без решения правительства, а такого решения не было.

Бывшие владельцы указывают на то, что сами заводы, им принадлежавшие, выпускали только ферросплавы и непосредственно к гособоронзаказу отношения не имели. Поэтому они предлагают обжаловать решение суда и вернуть им хотя бы стоимость активов.

В последние месяцы государство прикладывает усилия для национализации или деприватизации ключевых предприятий ОПК, ранее приватизированных по "серым схемам".