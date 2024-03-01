"Газпром" продаёт доли в европейских предприятиях, работающих в Северном море

"Газпром" избавляется от активов в Северном море

"Газпром" планирует выручить не менее 344 миллионов евро от продажи активов в Северном море, тендер запущен на электронной площадке "Газпромбанка".

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Компания "Газпром Интернешнл Лимитед" запустила конкурсные процедуры по продаже принадлежащей ей активов в Северном море. Речь идёт о пятидесятипроцентной доле в совместном предприятии с германской нефтегазовой компанией Wintershall Dea, которая в прошлом году объявила об уходе с российского рынка на фоне введения правительством РФ предельных цен на газ. Также "Газпром" продаёт ряд других активов, в числе которых дочернее предприятие, ведущее разработку месторождения Силлиманит, расположенного в Северном море в 200 км от побережья Нидерландов.

Стартовая цена активов, заявленная на площадке, составляет 344 миллиона евро. Заявки принимаются с 1 марта до 6 июня 2024 года, когда будут проведены торги и определится победитель.

Компания "Газпром Интернешнл Лимитед" — дочернее предприятие ПАО "Газпром", учреждённое для работы с зарубежными активами в области разведки и разработки месторождений углеводородного сырья. Главные проекты компании реализуются в Узбекистане, Вьетнаме, Боливии и ряде других стран.