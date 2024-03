"Газпром" продаёт доли в европейских предприятиях, работающих в Северном море

"Газпром" планирует выручить не менее 344 миллионов евро от продажи активов в Северном море, тендер запущен на электронной площадке "Газпромбанка".

Фото: commons.wikimedia.org by Swinsto101 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported