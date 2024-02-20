Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов защитить права миноритариев, т.е. частных акционеров при пересмотре итогов приватизации и национализации предприятий промышленного сектора. Он призвал разработать законодательные ограничения, которые бы защитили частных инвесторов от потери средств при национализации ранее приватизированных предприятий.
Ранее мы уже писали о национализации Челябинского электромеханического завода (ЧЭМК) и Ивановского станкостроительного завода (ИЗТС).
По-видимому, возвращение государства в реальный сектор экономики очень беспокоит представителей спекулятивного сектора экономики.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.