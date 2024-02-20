Биржевики пытаются торпедировать политику национализации промышленности

Сергей Швецов призвал защитить права частных владельцев при национализации предприятий

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов защитить права миноритариев, т.е. частных акционеров при пересмотре итогов приватизации и национализации предприятий промышленного сектора. Он призвал разработать законодательные ограничения, которые бы защитили частных инвесторов от потери средств при национализации ранее приватизированных предприятий.

Фото: Авторство: Fitiss.CC BY-SA 3.0

Ранее мы уже писали о национализации Челябинского электромеханического завода (ЧЭМК) и Ивановского станкостроительного завода (ИЗТС).

По-видимому, возвращение государства в реальный сектор экономики очень беспокоит представителей спекулятивного сектора экономики.