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Эквадор предпочёл поставке техники на Украину поставки бананов в Россию

Эквадор отказался от идеи поставок советской техники на Украину

1:21
Экономика

В январе 2024 года стало известно, что Эквадор планирует поставить США старую советскую технику на сумму 200 млн$ для дальнейшей отправки этого вооружения на Украину. В состав поставок входили РСЗО "Град" (18 штук), ЗРК "Оса" (18 штук) и несколько вертолётов Ми-8.

Эквадор отказался от идеи поставок советской техники на Украину
Фото: "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на незаконность перепродажи техники третьим странам. Власти Эквадора объявили технику списанной и годной только для переплавки.

В ответ Россия запретила экспорт эквадорских бананов по причине некого найденного в них паразита. Экспорт бананов-основная статья дохода Эквадора, это в прямом смысле "банановая республика". Доля России в экспорте эквадорских бананов составляет около 35%. Таким образом, потери от торгового эмбарго России Эквадор мог потерять не менее 7 млрд.$ ежегодно.  

В итоге мера торгового эмбарго возымела своё действие. Власти Эквадора неожиданно "узнали", что Украина является "воюющей страной", а по местным законам поставка оружия в воюющие страны не допускается. Решение о поставках техники было отменено, и Россия обещала снятие торгового эмбарго на поставки бананов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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