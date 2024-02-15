Экономисты на Западе подсчитали, что по объёму ВВП Германия обогнала Японию

Германия признана третьей экономикой мира западными экспертами

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германский номинальный объём ВВП в 2023 г. составил 4,5 трлн.$, в то время как у Японии этот показатель составил 4,2 трлн.$.

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Следует отметить, что номинальный объём ВВП не следует путать с паритетом покупательной способности (ППС). По этому показателю Германия занимает шестое место, в то время как Россия-пятое.

Номинальный объём валового внутреннего продукта (ВВП) - это показатель, который измеряет общую стоимость всех товаров и услуг, произведённых в пределах страны за определённый период времени. Он отражает текущее состояние экономики в данном периоде и обычно рассчитывается в текущих ценах, то есть в ценах, которые фактически существовали на момент производства товаров и услуг.

Номинальный ВВП не учитывает инфляцию или дефляцию, которые могут происходить в течение года, и, следовательно, его значение может быть искусственно завышено или занижено. Для того чтобы учесть эти факторы и получить более точную оценку экономического состояния страны, рассчитывается реальный ВВП, который учитывает изменения в уровне цен и, таким образом, более точно отражает изменение объёмов производства товаров и услуг в экономике.

Данный показатель не является показателем экономического благополучия. В той же Германии в 2023 г. зафиксирована высокая для страны инфляция и отрицательный прирост ВВП.