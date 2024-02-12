Индийские компании переключаются на российскую нефть из-за санкций: что это значит для рынка?

Российская нефть Sokol уступает Urals на индийском рынке из-за проблем с платежами

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

После того, как ONGC отказалась от нефти марки Sokol в пользу российской нефти Urals, ссылаясь на санкции, индийская компания Bharat Petroleum Corp (BPCL), специализирующаяся на переработке нефти, также предпочла приобретать Urals вместо Sokol из проекта "Сахалин-1". Эту информацию передаёт Reuters, ссылаясь на свой источник.

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По словам собеседника агентства, решение об отказе от Sokol связано с трудностями в осуществлении платежей из-за существующих антироссийских санкций. Тем не менее, ранее глава BPCL Санджай Кхан заявлял, что компания будет закупать российскую нефть у любого поставщика, если это будет выгодно. Однако Urals торгуется со скидкой по сравнению с премиальной нефтью Sokol, сообщает oilcapital.ru.

Ранее СМИ активно обсуждали случаи танкеров, перевозивших нефть Sokol, которые были вынуждены ожидать разрешения на разгрузку в индийских портах. Сообщалось, что ONGC, которой изначально предназначалась нефть с проекта на Сахалине, отказалась принимать нефть марки Sokol. В результате только накануне танкеры были разгружены в порту Вадинар, где расположен нефтеперерабатывающий завод, совладельцем которого является компания "Роснефть".