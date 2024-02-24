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"Обратный эффект". Как изменилась экономика Запада после начала СВО на Украине? Отвечает экономист Беляев

Экономист Беляев: экономика Запада получила обратный эффект после начала СВО на Украине

2:47
Экономика

Экономика западных стран получила обратный эффект после начала специальной военной операции на Украине. Об этом Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Экономист Беляев: экономика Запада получила обратный эффект после начала СВО на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Запад как раз получил обратный эффект. Запад увидел в специальной военной операции, рассмотрел какие-то свои угрозы для себя и свои риски. Самый главный риск он увидел в том, что предполагал, что он, удерживая господство в мире, которое он практически достиг, вдруг оказалось, что не все у него так просто, и из его рук ускользает Россия поднявшаяся, успехи еще довоенной операции, он понял, что Россия — это такое растущее и самостоятельное в экономическом и в политическом плане и набирающее вес государство. И тут вдруг оказывается, что у него из рук это дело уплывает", — сказал он.

По его словам, поэтому западные страны попытались ввести односторонние санкции против России, прежде всего, ударив по нефти и газу и перекрыв "эти вентили нефтегазовые для собственного снабжения".

"Речь больше идет о Западной Европе. Потому что Америка — вполне самодостаточная страна с огромной территорией, с огромным ресурсом и потенциалом, с огромными запасами собственных полезных ископаемых и ресурсов. И мимо Америки, как правило, все эти невзгоды проходят мимо, касаясь в минимальной степени. А вот для Европы это послужило такой, можно сказать, уже близкой к катастрофе стороной, катастрофической. Почему? Потому что прекратилось снабжение дешевым газом, дешевой нефтью и дешевыми другими ресурсами", — добавил собеседник Pravda.Ru.

По его словам, в Европе после этого стало все дорожать на фоне прямого дефицита. А если восполнялся дефицит, то восполнялся дорогими продуктами из Соединенных Штатов, отметил Беляев.

Стало сокращаться промышленное производство, падать темпы роста со всеми вытыкающимися отсюда социально-экономическими потрясениями для Европы. Она находится в таком кризисном состоянии. Причем, этот кризис углубляется все больше и больше, так не в катастрофическом, но в ползучем варианте он идет. И Европа потеряла очень много. И фактически мы говорим, уже в полной мере можно употреблять известный мэм — заказ Европы. Это то, что мы наблюдаем, — заключил эксперт.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате этого против России введены ряд санкций со стороны ЕС и США. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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