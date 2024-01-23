Как сделать перерасчёт за коммунальные услуги, рассказал юрист

Юрист перечислил способы перерасчёта за коммунальные услуги

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, как вернуть деньги за услуги ЖКХ в случае неправомерного взыскания.

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Эксперт рассказал, что перерасчёт за коммунальные услуги обязаны сделать, если вы по уважительным причинам вовремя не дали показания приборов учёта. Кроме того, если при начислении платы в квитанции не учли ваши льготы, то вы также вправе требовать перерасчёта.

"Может произойти ошибка в расчётах по показаниям счётчиков за воду и свет. Это тоже повод обратиться за перерасчётом, а если вам отказывают, то вы вправе подать иск в суд", — цитирует слова Крохина "Вечерняя Москва".

Эксперт отметил, что за перерасчетом необходимо обратиться с заявлением в бухгалтерию управляющей компании.

В случае, если вас обслуживает государственное бюджетное учреждение, следует отнести заявление в МФЦ.

Ранее юрист Сергей Сергеев посоветовал обращаться в суд за компенсацией при отсутствии отопления.