ЦБ установил правила борьбы с финпирамидами

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В МВД вместе с ЦБ РФ разработали способ исследования деятельности для наращивания эффективности борьбы с финансовыми пирамидами. Эксперты отметили, что в настоящее время ведут работу над методами, не позволяющими выявлять незаконную деятельность "интернет-проектов" и платформ криптовалюты, а также ряда экономических субъектов.

Фото: infinica.ru

Кроме того, в Банке России оценили результат предыдущих работ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Также в МВД отметили, что в настоящее время они вместе с регулятором создают методику по борьбе с правонарушениями в банковской сфере.

Ранее мы сообщали о том, что россиянам назвали автомобили, которые стоит взять даже в кредит. Ни укрепление рубля, ни рост цен на автомобили не сдерживают интерес россиян к приобретению автотранспорта. Согласно данным банка "Ингосстрах" за первое полугодие 2023 года количество автомобилей, купленных в кредит, увеличилось на 60% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 387 500 единиц. Этот показатель превышает рыночные стандарты на 89%.