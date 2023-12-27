Цена на нефть марки Brent в 2024 году может колебаться от $80 до $85 за баррель. Соответствующую информацию привёл вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы думаем, что диапазон колебаний цен марки Brent может быть в районе $80-85 за баррель", — заявил Новак.
Ранее сообщалось о том, что Центробанк начнёт покупку юаней по бюджетному правилу в том случае, если нефть Brent дойдёт до $88-90 за баррель. Отмечается, что в том случае, если стоимость нефти окажется на том же уровне, Банк России будет нетто-продавцом валюты.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.