Цена нефти в следующем году может быть в диапазоне $80—85 за баррель

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Цена на нефть марки Brent в 2024 году может колебаться от $80 до $85 за баррель. Соответствующую информацию привёл вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: openverse by ARLIS Referenc is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Мы думаем, что диапазон колебаний цен марки Brent может быть в районе $80-85 за баррель", — заявил Новак.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк начнёт покупку юаней по бюджетному правилу в том случае, если нефть Brent дойдёт до $88-90 за баррель. Отмечается, что в том случае, если стоимость нефти окажется на том же уровне, Банк России будет нетто-продавцом валюты.