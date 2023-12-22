Глава Сбера Греф: Центробанк снизит ключевую ставку после марта 2024 года

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный финансовый регулятор России понизит ключевую ставку по истечении первого квартала 2024 года, после марта. Такое заявление сделал руководитель и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: википедия

Греф заявил, что Центробанк в конце года ожидает ставку на уровне выше 10%.

Глава "Сбербанка" также привёл информацию о том, что на текущий момент ставку можно назвать "запретительной", и она резко упала как на корпоративное, так и на потребительское кредитование.

Греф признал, что в то время, как драйвером ипотечного показателя являются государственные дотации, темпы роста кредитного портфеля в 2024 году могут снизиться.

Ранее глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что не видит большого потенциала для укрепления рубля. Тем не менее, обращает внимание Греф, также нет и предпосылок для его сильного снижения.