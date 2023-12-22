У немцев нет рождественского настроения из-за конфликтов на Украине и в секторе Газа, заявили аналитики. По их словам, многие жители Германии даже не стали покупать подарки к празднику.
Как сообщил глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент, старт продаж к Рождеству показал очень плохие цифры. Немцы не решаются тратить деньги на подарки и дорогостоящие покупки ещё и из-за политических решений официального Берлина.
"Причинами остаются продолжающиеся боевые действия на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и политические решения", — заявил Гент в интервью Frankfurter Allgemeine.
Эксперт подчеркнул, что "плохи дела" не только у "физических" торговых точек, но и на маркеплейсах. При таком развитии сценария, продажи упадут в среднем на 5-6 процентов, резюмировал Гент.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).