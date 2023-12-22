FAZ: немцы отказались от подарков к Рождеству из-за Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

У немцев нет рождественского настроения из-за конфликтов на Украине и в секторе Газа, заявили аналитики. По их словам, многие жители Германии даже не стали покупать подарки к празднику.

Фото: yudabands. org

Как сообщил глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент, старт продаж к Рождеству показал очень плохие цифры. Немцы не решаются тратить деньги на подарки и дорогостоящие покупки ещё и из-за политических решений официального Берлина.

"Причинами остаются продолжающиеся боевые действия на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и политические решения", — заявил Гент в интервью Frankfurter Allgemeine.

Эксперт подчеркнул, что "плохи дела" не только у "физических" торговых точек, но и на маркеплейсах. При таком развитии сценария, продажи упадут в среднем на 5-6 процентов, резюмировал Гент.

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