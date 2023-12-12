Экономист предсказал ключевую ставку и курс рубля до конца года

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России на своём последнем в этом году заседании повысит ключевую ставку до 16%, предсказал старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин.

Фото: Reuters by Sergei Karpukhin

По его мнению, госбанкиры не намерены совершать "резких движений", а предпосылки к повышению ставки есть.

"На этот раз мы ожидаем очередного повышения — до 16 процентов. Причина этого решения регулятора — ускорение инфляции в стабильных компонентах по итогам ноября", — объяснил экономист агентству "Прайм".

По его прогнозам, высокой ключевая ставка будет оставаться всю первую половину наступающего года. "А вот во втором полугодии 2024-го мы ожидаем цикл снижения ставки", — добавил он.

Курс рубля в таких условиях не выйдет за пределы 90-93 ₽/$, и только завершение налоговой недели 28 декабря может его слегка укрепить, заключил эксперт.

Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки пройдёт в пятницу, 15 декабря.