Binance не будет поддерживать операции с рублем на p2p-платформе

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Binance приняло решение об уходе из России, а также о продаже своего бизнеса. Клиенты перейдут на CommEX, сообщается на сайте Binance. Отмечается, что P2P сегмент платформы прекратит поддержку Российского Рубля (RUB). Речь идёт о сворачивании операций с финансовыми парами USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB. Дата прекращения — 2024-01-31 00:00 (UTC).

Фото: flickr.com

Пользователи будут иметь возможность проводить торги в P2P сегменте с Российским Рублем (RUB) на CommEX без комиссий.

"Чтобы использовать CommEX для P2P-торговли, просто зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт CommEX и подключите его к вашему аккаунту на Binance. Как только учетные записи будут привязаны, вы можете перевести свои активы из Binance на платформу CommEX и продолжить P2P-торговлю с Российским Рублем (RUB)" — говорится на сайте платформы Binance.

Также пользователи получат возможность вывода российской валюты через партнеров Binance до 1 января 2024 года. Кроме того, рубль может быть конвертирован в криптовалюту или обменян на споте Binance.

Отметим, что эксперт Каминский рассказывал о будущем криптобиржи Binance в России. Как сообщило агентство WSJ, этот вариант всерьез рассматривается в настоящее время. Ранее криптобиржа объявила, что пользователи, проживающие в РФ, смогут менять криптовалюту через операции с другими пользователями только на рубли.

Ранее также мы сообщали о том, что в КНР транзакции Binance в мае достигли $90 млрд, несмотря на запрет властей. Так, в мае 2023 года объём сделок на ведущей криптовалютной бирже Binance в Китае достиг поразительной суммы, говорится в СМИ.