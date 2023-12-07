ВТБ прогнозирует сворачивание розничного кредитования в России

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

ВТБ прогнозирует снижение скорости роста розничных кредитов в РФ. Это может произойти в четвертом квартале года в связи с повышением ключевой ставки Центробанка. Информацию привёл зампред банка Георгий Горшков, его слова приводит ТАСС.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Согласно прогнозу банка, выдача розничных кредитов в четвертом квартале уменьшится на 16% относительно третьего квартала, она составит 4,1 трлн рублей.

Горшков заявил, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики данная тенденция может закрепиться.

Продажи розничных кредитов в РФ к концу этого года, прогнозирует ВТБ, вырастут на 57% и превысят 16 трлн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Центробанке заявили: кредитование в России может понизиться к концу года.