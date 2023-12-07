ВТБ прогнозирует снижение скорости роста розничных кредитов в РФ. Это может произойти в четвертом квартале года в связи с повышением ключевой ставки Центробанка. Информацию привёл зампред банка Георгий Горшков, его слова приводит ТАСС.
Согласно прогнозу банка, выдача розничных кредитов в четвертом квартале уменьшится на 16% относительно третьего квартала, она составит 4,1 трлн рублей.
Горшков заявил, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики данная тенденция может закрепиться.
Продажи розничных кредитов в РФ к концу этого года, прогнозирует ВТБ, вырастут на 57% и превысят 16 трлн рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Центробанке заявили: кредитование в России может понизиться к концу года.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.